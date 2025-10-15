Эту головоломку со спичками решит только гений: даже взрослые в недоумении

Эту головоломку со спичками решит только гений: даже взрослые в недоумении

Хотите потренировать мозг? Попробуйте решить эту логическую задачку со спичками — она кажется простой, но обмануть вас может только иллюзия легкости.

Перед вами неправильное математическое равенство. Переложите всего одну спичку за 15 секунд, чтобы получить верный ответ. Если все получилось, это говорит о развитом аналитическом мышлении и внимательности.

Те, кто не смог найти решение, обратите внимание: правильный ответ — преобразование выражения в равенство 2 + 7 = 9.

Ранее сообщалось, что психиатр Татьяна Сычова рассказала, что чтение книг и прослушивание музыки во время полета могут помочь справиться с аэрофобией. По ее словам, ключом к преодолению страха также является осознание его причин — будь то боязнь высоты, замкнутого пространства или отсутствие контроля над ситуацией.