Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 06:45

Этот соус заменил мне кетчупы и майонез — сырно-томатный крем за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Простой сливочный сыр превращается в изысканную пасту с характером, стоит лишь добавить горсть вяленых томатов и пряные травы. Идеальная намазка, соус или заправка.

Что понадобится

Сливочный сыр (крем-сыр) — 200 г, вяленые томаты в масле — 70 г (около 10–12 шт.), чеснок — 1–2 зубчика, томатный соус (вустерский) — 1 ч. л., сушеные прованские травы — 1 ч. л., масло из-под томатов — 1–2 ст. л., свежий базилик для подачи, соль по вкусу.

Как готовлю

Сливочный сыр размягчаю. Чеснок рублю, растираю с солью и прованскими травами. Томаты нарезаю.

В блендере измельчаю томаты, чесночную смесь, вустерский соус и масло до желаемой консистенции.

Смешиваю с сыром лопаткой (для мраморности) или в блендере (для однородности). Убираю в холодильник на 2 часа. Перед подачей украшаю базиликом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Общество
еда
рецепты
сыры
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,7
Врач рассказал, какие серьезные болезни проявляются зудом в ушах
В России обновили перечень стратегических лекарств
Лидер ОПГ по делу о хищениях у бойцов СВО задержан
Названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем
Нутрициолог рассказала, какие напитки помогают бороться с тревожностью
Российская ПВО сбила почти 100 беспилотников за ночь
Составлен список хобби, на которых можно неплохо заработать
Москалькова заявила о сотнях пропавших в Курской области
Стало известно, как Лерчек назвала четвертого ребенка
«Цепная реакция»: военэксперт о возможном ядерном ударе США по Ирану
Дмитриев раскрыл опасный план МЭА по нефти
Диетолог назвала главные полезные свойства крольчатины
Стало известно о жертвах при массированной атаке ВСУ на Елец
Стало известно, как гормоны влияют на вес и настроение
В МИД РФ оценили итоги пасхального перемирия с Украиной
«Всего за два шага»: психолог рассказала, как побороть вредную привычку
ВСУ оказались в огневом мешке: успехи ВС РФ к утру 14 апреля
Стало известно, сколько необходимо двигаться при сидячей работе
Контроль США над Венесуэлой может закончиться при Трампе
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.