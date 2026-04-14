Этот соус заменил мне кетчупы и майонез — сырно-томатный крем за 15 минут

Простой сливочный сыр превращается в изысканную пасту с характером, стоит лишь добавить горсть вяленых томатов и пряные травы. Идеальная намазка, соус или заправка.

Что понадобится

Сливочный сыр (крем-сыр) — 200 г, вяленые томаты в масле — 70 г (около 10–12 шт.), чеснок — 1–2 зубчика, томатный соус (вустерский) — 1 ч. л., сушеные прованские травы — 1 ч. л., масло из-под томатов — 1–2 ст. л., свежий базилик для подачи, соль по вкусу.

Как готовлю

Сливочный сыр размягчаю. Чеснок рублю, растираю с солью и прованскими травами. Томаты нарезаю.

В блендере измельчаю томаты, чесночную смесь, вустерский соус и масло до желаемой консистенции.

Смешиваю с сыром лопаткой (для мраморности) или в блендере (для однородности). Убираю в холодильник на 2 часа. Перед подачей украшаю базиликом.

