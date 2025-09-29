Этот соус творит чудеса: куриная грудка тает во рту — просто кладу все в форму и получаю восторг через 40 минут

Куриные грудки в сметане представляют собой простое и сытное блюдо для повседневного и праздничного стола. Это кушанье отличается нежным вкусом и сочностью, которые достигаются благодаря использованию сметанного соуса. Сочетание курицы, картофеля и ароматного лука создает гармоничный и завершенный гастрономический ансамбль.

Для приготовления потребуется: 3 куриные грудки, 7 картофелин, 1 головка репчатого лука, сметана, кетчуп, соль и черный молотый перец по вкусу. Филе курицы нарезают некрупными кусочками, а картофель — соломкой. Лук мелко шинкуют и обжаривают на растительном масле до золотистого оттенка. Для соуса смешивают сметану и кетчуп в равных пропорциях. В огнеупорную форму выкладывают обжаренный лук, затем картофель и курицу. Все компоненты заливают приготовленным соусом. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке. Через 15 минут форму достают, содержимое солят, перчат, тщательно перемешивают и доводят до полной готовности. Секрет успеха заключается в перемешивании ингредиентов во время запекания — это позволяет соусу равномерно пропитать все компоненты.

