Этот сочный сэндвич лучше любого хот-дога и бургера: весь секрет в необычной готовке курицы

Этот сэндвич я впервые попробовал в фуд-траке и был поражен сочетанием нежной рваной курицы и пикантного соуса. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый вкус, и нашел идеальный баланс специй. Теперь это мой любимый вариант сытного перекуса, который неизменно радует гостей.

Для приготовления мне нужно: 4 булочки для хот-дога, 400 г куриного бедра, специи (паприка, чеснок, приправа для курицы), листья салата, помидор, лук шалот, плавленый сыр и сушеный жареный лук. Для соуса: 100 г греческого йогурта, 2 ст. л. майонеза, чайная ложка шрирачи, чеснок, лимонный сок и горчица.

Куриное бедро обжариваю со специями до готовности, затем разбираю на волокна. Смешиваю ингредиенты для соуса. Булочки слегка подрумяниваю на сковороде. Собираю сэндвичи: на дно булочки выкладываю лист салата, кружок помидора, рваную курицу, лук шалот, ломтик сыра, поливаю соусом и посыпаю жареным луком.

