Этот рецепт изменил наши домашние вечеринки: теперь собираемся за хот-потом каждый месяц

Этот рецепт я открыл для себя в поездке по Азии, где меня пригласили на ужин в местную семью. Хот-пот поразил меня своей простотой и атмосферой единения — все сидят вокруг одного котла, каждый готовит себе именно то, что хочет. Теперь это наше любимое блюдо для встреч с друзьями, которое создает особую теплую атмосферу.

Готовлю так: сначала варю ароматный бульон на курице или морепродуктах с имбирем, чесноком и соевым соусом. Пока бульон готовится, нарезаю тонкими ломтиками говядину, курицу, морепродукты. Отдельно подготавливаю тофу, грибы шиитаке, пекинскую капусту, шпинат и лапшу. В центр стола ставлю электрическую плиту с кастрюлей кипящего бульона. Каждый гость сам выбирает ингредиенты и готовит их в бульоне ровно столько, сколько хочет. Подаю с разными соусами — кунжутным, острым или сладким чили.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.