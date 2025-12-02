Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:30

Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт

Гороховый суп: простой рецепт Гороховый суп: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гороховый суп — блюдо, которое готовят в России уже не одно десятилетие. Этот ароматный и сытный суп отлично подходит для долгих зимних вечеров.

Возьмите 300 граммов мяса на кости и поставьте вариться в 2 литрах воды. После закипания снимите пену, добавьте 1 чайную ложку соли и варите 60 минут, чтобы бульон стал наваристым.

Промойте 200 граммов колотого гороха и высыпьте в кастрюлю. Варите еще 40 минут — за это время он размягчится и начнет развариваться.

Очистите 2 картофелины, нарежьте их кубиками и положите в суп. Обжарьте 1 натертую морковь и 1 мелко нарезанную луковицу на 20 граммах масла до легкой золотистости. Отправьте овощи в кастрюлю. Проварите суп 10–15 минут, попробуйте на соль и при необходимости добавьте еще немного.

Достаньте мясо, снимите его с кости, нарежьте на небольшие кусочки и верните в кастрюлю. Перемешайте суп и дайте ему настояться 10 минут под крышкой.

  • Совет: добавьте 1 измельченный зубчик чеснока в конце варки — суп станет ароматнее.

Проверено редакцией
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
