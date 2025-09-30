Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:00

Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха! Это классическое блюдо с насыщенным вкусом и душистым дымком. Питательный горох, нежный картофель и копчености создают гармоничное блюдо, которое согреет и подарит чувство уюта. Идеальный обед для холодного дня!

Ингредиенты

  • Ребра копченые — 700 г
  • Горох колотый — 350 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Тмин — 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист — 4 шт.
  • Вода — 2,5 л
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Копченые ребра залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на медленном огне 1 час. Добавьте промытый горох и томите под крышкой, добавив соду. Так горох разварится быстрее.
  2. Лук и морковь нарежьте кубиками, пассеруйте на сливочном масле до мягкости. В бульон положите нарезанный картофель, через 15 минут добавьте зажарку, тмин, лавровый лист, соль и перец. Варите до готовности картофеля. Подавайте с гренками или свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
