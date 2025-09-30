Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха! Это классическое блюдо с насыщенным вкусом и душистым дымком. Питательный горох, нежный картофель и копчености создают гармоничное блюдо, которое согреет и подарит чувство уюта. Идеальный обед для холодного дня!
Ингредиенты
- Ребра копченые — 700 г
- Горох колотый — 350 г
- Сода — 1 ч. л.
- Картофель — 3–4 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Тмин — 0,5 ч. л.
- Лавровый лист — 4 шт.
- Вода — 2,5 л
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Копченые ребра залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на медленном огне 1 час. Добавьте промытый горох и томите под крышкой, добавив соду. Так горох разварится быстрее.
- Лук и морковь нарежьте кубиками, пассеруйте на сливочном масле до мягкости. В бульон положите нарезанный картофель, через 15 минут добавьте зажарку, тмин, лавровый лист, соль и перец. Варите до готовности картофеля. Подавайте с гренками или свежей зеленью. Приятного аппетита!
