Согревающий суп для осенних дней: вкусный вариант из копченых ребер и гороха! Это классическое блюдо с насыщенным вкусом и душистым дымком. Питательный горох, нежный картофель и копчености создают гармоничное блюдо, которое согреет и подарит чувство уюта. Идеальный обед для холодного дня!

Ингредиенты

Ребра копченые — 700 г

Горох колотый — 350 г

Сода — 1 ч. л.

Картофель — 3–4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Тмин — 0,5 ч. л.

Лавровый лист — 4 шт.

Вода — 2,5 л

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Копченые ребра залейте холодной водой, доведите до кипения и варите на медленном огне 1 час. Добавьте промытый горох и томите под крышкой, добавив соду. Так горох разварится быстрее. Лук и морковь нарежьте кубиками, пассеруйте на сливочном масле до мягкости. В бульон положите нарезанный картофель, через 15 минут добавьте зажарку, тмин, лавровый лист, соль и перец. Варите до готовности картофеля. Подавайте с гренками или свежей зеленью. Приятного аппетита!

