12 сентября 2025 в 15:01

Ароматный гороховый суп с копченостями: варим за 30 минут без замачивания

Ароматный гороховый суп с копченостями можно сварить за 30 минут без замачивания, если использовать секрет быстрого приготовления гороха.

Главный трюк — использовать колотый горох и заранее перемолоть его в кофемолке или измельчителе до состояния крупной крошки.

Рецепт: обжарьте 200 г копченостей (ребрышки, грудинка) с 1 луковицей и морковью, переложите в кастрюлю, залейте 2 л воды, добавьте 1 стакан молотого гороха и варите 20 минут. Затем добавьте 3 картофелины кубиками, лавровый лист и специи, готовьте еще 10 минут. В конце добавьте зубчик чеснока и зелень.

Такой суп не уступает по вкусу традиционному, но готовится в три раза быстрее! Подавайте с гренками — это сытное блюдо сэкономит ваше время без потери качества.

Ранее стало известно, как приготовить ароматный гуляш с густой подливой: преобразит и макароны, и пюре.

