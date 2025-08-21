Этот мармелад из арбуза уплетают за обе щеки — проверено на детях и гостях

Этот мармелад из арбуза уплетают за обе щеки — проверено на детях и гостях

Арбузный мармелад — это нежное летнее лакомство с ярким вкусом, где сладость сочной мякоти сочетается с легкой кислинкой и фруктовым ароматом. Густая желеобразная текстура тает во рту, оставляя приятное послевкусие.

Рецепт: возьмите 1 кг арбузной мякоти (без косточек и корки), 500 г сахара, сок 1 лимона, 10 г желатина. Мякоть измельчите блендером, протрите через сито, чтобы удалить волокна. В кастрюле смешайте пюре с сахаром и лимонным соком, варите на медленном огне 30 минут, помешивая. Желатин замочите в 50 мл воды, затем добавьте в горячую массу, размешайте до полного растворения.

Разлейте массу по формочкам, остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4 часа, и можно есть. Этот мармелад из арбуза уплетают за обе щеки — проверено на детях и гостях. Идеальный десерт к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить клубничный мармелад из 3 ингредиентов.