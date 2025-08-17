Этот куст дает душистые розовые цветы, отпугивает вредителей с участка

Этот куст годами будет украшать ваш сад и радовать душистыми розовыми цветами до 20 см в диаметре, аромат которых привлекает пчел и отпугивает вредителей с участка.

Бузина черная «блэк лейс» — это эффектный многолетний кустарник, который сочетает в себе декоративность и неприхотливость. Его ажурные листья темно-бордового, почти черного оттенка осенью становятся ярко-красными, а крупные розовые соцветия дают приятный лимонный аромат.

Этот сорт морозостоек (выдерживает до –29 °C), засухоустойчив, а также быстро восстанавливается после экстремальных погодных условий. «Блэк лейс» идеально подходит для живых изгородей, групповых посадок и солитерных композиций, создавая контраст с зелеными или светлыми растениями. При минимальном уходе (солнечное место, умеренный полив) этот кустарник будет украшать ваш сад десятилетиями!

