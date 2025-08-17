Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 21:16

Этот куст дает душистые розовые цветы, отпугивает вредителей с участка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот куст годами будет украшать ваш сад и радовать душистыми розовыми цветами до 20 см в диаметре, аромат которых привлекает пчел и отпугивает вредителей с участка.

Бузина черная «блэк лейс» — это эффектный многолетний кустарник, который сочетает в себе декоративность и неприхотливость. Его ажурные листья темно-бордового, почти черного оттенка осенью становятся ярко-красными, а крупные розовые соцветия дают приятный лимонный аромат.

Этот сорт морозостоек (выдерживает до –29 °C), засухоустойчив, а также быстро восстанавливается после экстремальных погодных условий. «Блэк лейс» идеально подходит для живых изгородей, групповых посадок и солитерных композиций, создавая контраст с зелеными или светлыми растениями. При минимальном уходе (солнечное место, умеренный полив) этот кустарник будет украшать ваш сад десятилетиями!

Ранее были названы цветы, которые успеют расцвести уже в сентябре, если посадите их в августе.

многолетники
кустарники
цветы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невероятно вкусно! Маринованные зеленые помидоры с перцем и морковью
В Европе заявили о планах ввести войска на Украину
«Ростов» проиграл «Рубину» из-за меткого удара Кабутова
Известного хоккеиста внесли в Книгу рекордов России
ЦСКА разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Захарова уличила Макрона во вранье о России
ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по району больницы в секторе Газа
В Белоруссии рассказали об интересах Запада по остановке боев на Украине
Киркоров впервые показал ожоги после инцидента на концерте в Петербурге
Захарова предупредила об угрозе для переезжающих во Францию ученых из РФ
Стало известно, что произошло с охранником Трампа в ходе саммита на Аляске
Зеленский согласился обсуждать вопрос территорий, но с условием
Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
В сирийском Алеппо прогремел взрыв
«Один автомат на двоих»: раскрыто тяжелое положение ВСУ в Запорожье
Невеста и любовница отстояли жизнь возлюбленного через суд
Педофил надругался над семилетней девочкой и скрылся
Фаршированные баклажаны за 35 минут: идеальный рецепт к праздничному столу
«Саботажников» из Британии и ЕС призвали не мешать миру на Украине
Назван идеальный возраст для успешного поиска работы
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.