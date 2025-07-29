Огненный страж сада! Многолетник с белыми цветами и оранжевыми ягодами

Пираканта — огненный страж вашего сада! Этот вечнозеленый кустарник (Pyracantha) с яркими ягодами стремительно набирает популярность среди российских садоводов. Согласно исследованиям Никитского ботанического сада, современные сорта пираканты демонстрируют удивительную морозостойкость, выдерживая температуры до -25°C, что позволяет выращивать ее в средней полосе России с зимним укрытием.

5 причин посадить пираканту:

Круглогодичная декоративность: белые цветы весной и огненно-оранжевые ягоды осенью. Живая изгородь: колючие побеги создают непроходимый барьер. Устойчивость: переносит засуху, загазованность и бедные почвы. Птичий рай: ягоды привлекают зимующих птиц. Гибкость: растет как куст или на шпалере.

Секреты выращивания: сажайте на солнечном месте — в тени хуже цветет, обрезайте ранней весной до начала сокодвижения, мульчируйте корни на зиму в холодных регионах, поливайте только в сильную засуху, защищайте от сильных ветров.

По данным Сочинского дендрария, пираканта прекрасно подходит для городского озеленения. Ее ягоды, хоть и не ядовиты, в пищу не употребляются, зато остаются на ветках до весны, создавая яркие пятна в зимнем саду.

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