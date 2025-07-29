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29 июля 2025 в 08:30

Огненный страж сада! Многолетник с белыми цветами и оранжевыми ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пираканта — огненный страж вашего сада! Этот вечнозеленый кустарник (Pyracantha) с яркими ягодами стремительно набирает популярность среди российских садоводов. Согласно исследованиям Никитского ботанического сада, современные сорта пираканты демонстрируют удивительную морозостойкость, выдерживая температуры до -25°C, что позволяет выращивать ее в средней полосе России с зимним укрытием.

5 причин посадить пираканту:

  1. Круглогодичная декоративность: белые цветы весной и огненно-оранжевые ягоды осенью.
  2. Живая изгородь: колючие побеги создают непроходимый барьер.
  3. Устойчивость: переносит засуху, загазованность и бедные почвы.
  4. Птичий рай: ягоды привлекают зимующих птиц.
  5. Гибкость: растет как куст или на шпалере.

Секреты выращивания: сажайте на солнечном месте — в тени хуже цветет, обрезайте ранней весной до начала сокодвижения, мульчируйте корни на зиму в холодных регионах, поливайте только в сильную засуху, защищайте от сильных ветров.

По данным Сочинского дендрария, пираканта прекрасно подходит для городского озеленения. Ее ягоды, хоть и не ядовиты, в пищу не употребляются, зато остаются на ветках до весны, создавая яркие пятна в зимнем саду.

Ранее мы рассказывали о кизильнике. Многолетник выживает при -40 и неприхотлив.

многолетники
кустарники
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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