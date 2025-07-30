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30 июля 2025 в 07:31

Эти цветы успеют расцвести уже в сентябре, если посадите их в августе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В августе еще не поздно высадить быстрорастущие цветы, которые успеют порадовать осенним цветением, а также нарастить корневую систему до зимы, чтобы весной снова радоваться пышным цветам.

Идеальный выбор — виолы (анютины глазки), которые при посадке рассадой в начале августа зацветут уже через 3-4 недели и будут цвести до морозов. Бархатцы тонколистные, посаженные в первой половине августа, через месяц покроются яркими соцветиями-ромашками. Львиный зев карликовых сортов, высаженный рассадой, сохранит декоративность до холодов. Все эти цветы успеют расцвести уже в сентябре, если посадите их в августе.

Для успеха выбирайте здоровую рассаду с закрытой корневой системой, высаживайте в пасмурный день или вечером, обильно поливайте первые две недели и мульчируйте почву. Хорошо работают подкормки комплексным удобрением при посадке и через 10 дней.

Ранее был назван многолетник, который цветет 100 дней без устали пышными соцветиями розового, сиреневого или белого оттенка.

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клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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