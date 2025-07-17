Цветет 100 дней без устали: не куст, а находка — роскошь без хлопот

Цветет 100 дней без устали: не куст, а находка — роскошь без хлопот

Лагерстремия (индийская сирень) — не куст, а находка для дачи. Он сочетает тропическую красоту с удивительной выносливостью, цветет 100 дней без устали. Его пышные соцветия розового, сиреневого или белого оттенка полностью покрывают растение, напоминая кружева.

Кустарник исключительно засухоустойчив — даже в 40-градусную жару довольствуется редкими поливами, а его корни не боятся каменистых почв. Современные сорта выдерживают морозы до −25°C (при укрытии корней), а если ветки подмерзнут — быстро восстанавливаются от пня. Лагерстремия не боится городского смога, устойчива к болезням и вредителям, а осенью покоряет багряной листвой.

Для дачников это роскошь без хлопот: минимальный уход (одна весенняя обрезка и подкормка компостом), отсутствие необходимости в опорах и возможность формировать как куст или деревце. Растет на любых почвах, кроме заболоченных, не требует частых пересадок. Высадите ее у беседки, вдоль забора или как солитер на газоне — пчелы и бабочки гарантированно поселятся в вашем саду!

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