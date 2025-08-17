Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 03:33

Этот куст цветет 2 раза за сезон, живет 50 лет: не поражается вредителями

Вейгела — один из самых эффектных декоративных кустарников, который покоряет обильным и продолжительным цветением. Она способна цвести дважды за сезон (в мае — июне и августе — сентябре), живет 50 лет и неприхотлива в уходе.

Вейгела отличается разнообразием сортов с цветами всех оттенков от белоснежного до темно-красного. Этот кустарник отлично растет на солнечных местах, но может мириться и с полутенью, предпочитая легкие, дренированные почвы. Вейгела морозостойка (многие сорта выдерживают до –25 °C), быстро восстанавливается после обрезки и не поражается вредителями.

Ее можно использовать в самых разных ландшафтных композициях — от одиночных посадок до живых изгородей, а компактные сорта идеальны для небольших садов и контейнеров. При минимальном уходе (полив в засуху, подкормки 2–3 раза за сезон и санитарная обрезка) вейгела будет радовать вас своим ярким цветением годами.

Дарья Иванова
