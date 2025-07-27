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27 июля 2025 в 03:33

Секрет вечной красоты роз: как не допустить перерождения в шиповник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы не допустить перерождения роз в шиповник, важно соблюдать несколько ключевых правил. Раскрываем секрет вечной красоты роз. С этими мерами ваша клумба сохранит декоративность.

Во-первых, при посадке заглубляйте место прививки на 7–10 см в грунт — это защитит его от вымерзания и снизит риск прорастания дикой поросли. Регулярно осматривайте куст и удаляйте побеги шиповника, растущие ниже прививки, — их можно отличить по ярко-зеленому цвету, мелким шипам и шершавым листьям.

Вырезайте дикую поросль у самого корня, не оставляя пеньков, и обрабатывайте срезы йодом или садовым варом. Утепляйте розы на зиму лапником или мульчей, чтобы избежать вымерзания культурной части. Подкармливайте кусты комплексными удобрениями 2-3 раза за сезон — сильное растение лучше сопротивляется «атаке» шиповника. Поливайте розы умеренно, избегая переувлажнения, которое ослабляет корневую систему. Вот как не допустить перерождения роз в шиповник.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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