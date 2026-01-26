Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно

Этот баварский салат обожает даже тот, кто не любит салаты: с теплой картошкой, беконом и хрустящими сухариками. Исчезает со стола мгновенно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или дружеских посиделок.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая во рту молодая картошка, хрустящие полоски ароматного бекона, пикантные маринованные огурчики и золотистые сухарики, всё это объединено насыщенным тёплым луково-уксусным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 600-700 г молодого картофеля, 200 г бекона, 1 красная луковица, 2-3 маринованных огурца, пучок петрушки, 100 г ржаных сухариков. Для заправки: 5 ст.л. бульона от картофеля, 3 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. яблочного уксуса, 1 ч.л. зернистой горчицы, соль, перец. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и нарежьте ломтиками. Бекон обжарьте до хруста. Лук нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты для заправки. В большой миске аккуратно соедините теплый картофель, ломтики бекона, нарезанные огурцы и рубленую петрушку. Полейте горячей заправкой, хорошо перемешайте. Подавайте сразу, посыпав сухариками.

