26 января 2026 в 09:47

Тефтели в гнездах из картофельного пюре: фарш запекаю в съедобных чашечках. Подача, от которой все в восторге!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо стирает границы между первым и вторым. Нежное картофельное пюре формирует съедобную тарелочку-основу, а сочная тефтелька с рисом внутри становится вкусной наградой. Удобно, эстетично и невероятно сытно.

Картофель (4–5 шт.) очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде. Сливаю воду, разминаю в пюре. Добавляю в горячее пюре кусочек сливочного масла, 1 яйцо, 50 г тертого сыра и 2 ст. л. муки. Тщательно перемешиваю до однородной, пластичной массы.

Для фарша мелко нарезаю одну луковицу, обжариваю ее до золотистого цвета и остужаю. В миске смешиваю 300 г мясного фарша (свино-говяжий), обжаренный лук, 2 ст. л. отварного риса, мелко нарезанную петрушку, соль, любимые специи и 1 яйцо. Вымешиваю фарш до клейкости.

Формочки для маффинов или небольшие керамические горшочки смазываю растительным маслом. Руки смачиваю в холодной воде. Беру порцию картофельного пюре и аккуратно распределяю его по стенкам и дну формочки, формируя чашечку с бортиками.

В каждую картофельную чашечку кладу по 1 ст. л. мясного фарша, слегка утрамбовывая. Сверху щедро посыпаю оставшимся тертым сыром (50 г).

Ставлю формочки на противень и отправляю в разогретую до 190°C духовку на 35–40 минут. Блюдо готово, когда сыр расплавится и зарумянится, а фарш внутри пропечется. Даю немного остыть в формах, затем аккуратно поддеваю ножом и выкладываю на тарелки.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

