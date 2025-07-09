Это вам не унылая капуста! Готовим хитовый салат коулслоу с вкусным соусом! Коулслоу — классика американской кухни и обязательный гость на любом барбекю. Этот салат из капусты с пикантной заправкой подают к мясу, рыбе и даже бургерам. Хрустящие овощи, ароматный арахис и насыщенный вкус делают его универсальным гарниром или самостоятельным блюдом.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная или краснокочанная — 300 г
- Морковь — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Сельдерей — 2 черешка
- Петрушка — 1 пучок
- Желток вареный — 1 шт.
- Горчица — 1 ч. л.
- Яблочный уксус — 1 ч. л.
- Кунжутное масло — 3 ст. л.
- Жареный арахис — 0,5 стакана
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Аккуратно нашинкуйте капусту, добавьте соль и хорошо разомните руками. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, а сельдерей — ломтиками. Измельчите петрушку, арахис можно немного потолочь.
- Взбейте желток с горчицей и уксусом, влейте масло тонкой струйкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте заправку, перемешайте — и можно подавать.
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