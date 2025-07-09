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09 июля 2025 в 11:00

Это вам не унылая капуста! Готовим хитовый салат коулслоу с вкусным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это вам не унылая капуста! Готовим хитовый салат коулслоу с вкусным соусом! Коулслоу — классика американской кухни и обязательный гость на любом барбекю. Этот салат из капусты с пикантной заправкой подают к мясу, рыбе и даже бургерам. Хрустящие овощи, ароматный арахис и насыщенный вкус делают его универсальным гарниром или самостоятельным блюдом.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная или краснокочанная — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Сельдерей — 2 черешка
  • Петрушка — 1 пучок
  • Желток вареный — 1 шт.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Яблочный уксус — 1 ч. л.
  • Кунжутное масло — 3 ст. л.
  • Жареный арахис — 0,5 стакана
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Аккуратно нашинкуйте капусту, добавьте соль и хорошо разомните руками. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, а сельдерей — ломтиками. Измельчите петрушку, арахис можно немного потолочь.
  2. Взбейте желток с горчицей и уксусом, влейте масло тонкой струйкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте заправку, перемешайте — и можно подавать.

Ранее мы делились интересным рецептом! Жареная курочка + ананас + сухарики = салат с изюминкой!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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