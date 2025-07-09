Это вам не унылая капуста! Готовим хитовый салат коулслоу с вкусным соусом! Коулслоу — классика американской кухни и обязательный гость на любом барбекю. Этот салат из капусты с пикантной заправкой подают к мясу, рыбе и даже бургерам. Хрустящие овощи, ароматный арахис и насыщенный вкус делают его универсальным гарниром или самостоятельным блюдом.

Ингредиенты

Капуста белокочанная или краснокочанная — 300 г

Морковь — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Сельдерей — 2 черешка

Петрушка — 1 пучок

Желток вареный — 1 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Яблочный уксус — 1 ч. л.

Кунжутное масло — 3 ст. л.

Жареный арахис — 0,5 стакана

Соль — по вкусу

Приготовление

Аккуратно нашинкуйте капусту, добавьте соль и хорошо разомните руками. Морковь натрите, лук нарежьте полукольцами, а сельдерей — ломтиками. Измельчите петрушку, арахис можно немного потолочь. Взбейте желток с горчицей и уксусом, влейте масло тонкой струйкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте заправку, перемешайте — и можно подавать.

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