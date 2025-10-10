Это точно самый вкусный салат с куриной печенью: обалденное сочетание со свеклой и еще 3 ингредиентами! Этот салат станет вашим секретным оружием на праздничном столе! Сочетание нежной печени, сладковатой свеклы и пикантных огурцов создает удивительный вкус.
Ингредиенты
- Печень куриная — 300 г
- Свекла — 2 шт. (средние)
- Морковь — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Огурцы соленые — 2 шт.
- Майонез — 150 г
- Укроп — для украшения
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Отварите печень в подсоленной воде 5-7 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности, очистите. Натрите свеклу и морковь на крупной терке, яйца и огурцы нарежьте мелкими кубиками.
- Соберите салат слоями: половина свеклы с майонезом, печень с майонезом, огурцы, морковь с майонезом, яйца с майонезом и оставшаяся свекла. Украсьте рубленым укропом и дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.
