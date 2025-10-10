Это точно самый вкусный салат с куриной печенью: обалденное сочетание со свеклой и еще 3 ингредиентами

Это точно самый вкусный салат с куриной печенью: обалденное сочетание со свеклой и еще 3 ингредиентами! Этот салат станет вашим секретным оружием на праздничном столе! Сочетание нежной печени, сладковатой свеклы и пикантных огурцов создает удивительный вкус.

Ингредиенты

Печень куриная — 300 г

Свекла — 2 шт. (средние)

Морковь — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Огурцы соленые — 2 шт.

Майонез — 150 г

Укроп — для украшения

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварите печень в подсоленной воде 5-7 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности, очистите. Натрите свеклу и морковь на крупной терке, яйца и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Соберите салат слоями: половина свеклы с майонезом, печень с майонезом, огурцы, морковь с майонезом, яйца с майонезом и оставшаяся свекла. Украсьте рубленым укропом и дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

