Это точно самый вкусный салат с куриной печенью: обалденное сочетание со свеклой и еще 3 ингредиентами

Это точно самый вкусный салат с куриной печенью: обалденное сочетание со свеклой и еще 3 ингредиентами! Этот салат станет вашим секретным оружием на праздничном столе! Сочетание нежной печени, сладковатой свеклы и пикантных огурцов создает удивительный вкус.

Ингредиенты

  • Печень куриная — 300 г
  • Свекла — 2 шт. (средние)
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Огурцы соленые — 2 шт.
  • Майонез — 150 г
  • Укроп — для украшения
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите печень в подсоленной воде 5-7 минут, остудите и нарежьте соломкой. Свеклу, морковь и яйца отварите до готовности, очистите. Натрите свеклу и морковь на крупной терке, яйца и огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  2. Соберите салат слоями: половина свеклы с майонезом, печень с майонезом, огурцы, морковь с майонезом, яйца с майонезом и оставшаяся свекла. Украсьте рубленым укропом и дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

