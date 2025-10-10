Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной! Нежное куриное филе в хрустящей овсяной корочке готовится без капли масла. Идеальный вариант для сытного ужина без ущерба для фигуры — сочно, полезно и очень просто.
Ингредиенты
- Куриное филе — 600 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука овсяная — 3 ст. л.
- Отруби овсяные — 2 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Чеснок сушеный — 0.5 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе нарежьте пластами и отбейте через пищевую пленку до толщины 1 см. Посолите, поперчите, присыпьте паприкой и чесноком. Яйцо взбейте вилкой в глубокой тарелке, смешайте овсяную муку с отрубями на отдельной тарелке. Каждую отбивную обмакните сначала в яйцо, затем в сухую смесь, равномерно панируя.
- Выложите на противень с антипригарным покрытием и запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или тушеными овощами.
