10 октября 2025 в 15:30

Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной

Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной! Нежное куриное филе в хрустящей овсяной корочке готовится без капли масла. Идеальный вариант для сытного ужина без ущерба для фигуры — сочно, полезно и очень просто.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука овсяная — 3 ст. л.
  • Отруби овсяные — 2 ст. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 0.5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте пластами и отбейте через пищевую пленку до толщины 1 см. Посолите, поперчите, присыпьте паприкой и чесноком. Яйцо взбейте вилкой в глубокой тарелке, смешайте овсяную муку с отрубями на отдельной тарелке. Каждую отбивную обмакните сначала в яйцо, затем в сухую смесь, равномерно панируя.
  2. Выложите на противень с антипригарным покрытием и запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или тушеными овощами.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.

