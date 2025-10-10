Вкусные отбивные для правильного питания: куриная грудка получается очень сочной! Нежное куриное филе в хрустящей овсяной корочке готовится без капли масла. Идеальный вариант для сытного ужина без ущерба для фигуры — сочно, полезно и очень просто.

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г

Яйцо — 1 шт.

Мука овсяная — 3 ст. л.

Отруби овсяные — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Чеснок сушеный — 0.5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте пластами и отбейте через пищевую пленку до толщины 1 см. Посолите, поперчите, присыпьте паприкой и чесноком. Яйцо взбейте вилкой в глубокой тарелке, смешайте овсяную муку с отрубями на отдельной тарелке. Каждую отбивную обмакните сначала в яйцо, затем в сухую смесь, равномерно панируя. Выложите на противень с антипригарным покрытием и запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или тушеными овощами.

Ранее мы готовили куриные ножки в мешочках из фольги. Простое блюдо с картошкой.