Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 09:16

Эти паровые булочки — секрет азиатской кухни для идеального ужина. Пышные, сочные и невероятно аппетитные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Погрузитесь в атмосферу азиатской кухни с этими нежными паровыми булочками. Их воздушная текстура и насыщенный вкус начинки создают гармоничное сочетание, которое оценят даже самые искушенные гурманы.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 500 г, дрожжи сухие быстродействующие — 7 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., вода теплая — 300 мл. Для начинки: фарш свиной — 400 г, лук репчатый — 1 шт., имбирь свежий — 20 г, соевый соус — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, зеленый лук — 3–4 пера.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю просеянную муку, дрожжи, разрыхлитель, сахар и соль. Постепенно вливаю теплую воду, постоянно перемешивая ингредиенты ложкой или лопаткой до образования комковатого теста.

Выкладываю массу на рабочую поверхность и вымешиваю руками около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Возвращаю тесто в миску, накрываю полотенцем или пленкой и оставляю в теплом месте на 30–40 минут для расстойки.

Мелко рублю лук и имбирь, смешиваю со свиным фаршем. Добавляю соевый соус, кунжутное масло, черный перец и тщательно вымешиваю до однородности. Подмешиваю тонко нарезанный зеленый лук.

Подошедшее тесто обминаю, делю на равные части (примерно 12–14 шт.) и раскатываю каждую в круглую лепешку. В центр выкладываю порцию начинки, формирую булочку, защипывая края характерными складками.

Раскладываю заготовки на пергаментные квадратики и размещаю в пароварке, оставляя расстояние для подъема.

Даю булочкам расстояться еще 15–20 минут. Готовлю на пару над кипящей водой на среднем огне 15–18 минут. Подаю булочки горячими с соевым соусом, острым маслом или другим любимым соусом.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
тесто
рецепты
Азия
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо условие потери «трона» Мерцем
Сальдо раскрыл чудовищную правду о Херсоне
Дачникам рассказали, как навсегда избавиться от клещей
Обвиняемый в пособничестве в убийстве Кивы выразил соболезнования дочери
Жителя Курской области убила бомба в коробке
Два человека и водитель без прав попали в больницу после столкновения с ЛЭП
Мощный пожар на площади 700 кв. м произошел в Ярославле
Более 100 рейсов задержали и отменили в российском аэропорту
Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене
«Заслуживает трибунала»: Алаудинов назвал Зеленского военным преступником
Пулково «разблокировали»
Навроцкий назвал виновников ослабления Европы
ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Путин: Россия готова к проведению летней и зимней Олимпиады
ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Тольятти
Водитель Lexus и двое пассажиров погибли при массовом ДТП в Казани
Овчинский: в Люблино начали возводить новый дом по реновации
Москвичам пообещали майское тепло
Пленный боец ВСУ рассказал о гибели большинства сослуживцев
Россиянам объяснили, что им грозит за выбивание ковров на улице
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.