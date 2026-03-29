Эти паровые булочки — секрет азиатской кухни для идеального ужина. Пышные, сочные и невероятно аппетитные

Эти паровые булочки — секрет азиатской кухни для идеального ужина. Пышные, сочные и невероятно аппетитные

Погрузитесь в атмосферу азиатской кухни с этими нежными паровыми булочками. Их воздушная текстура и насыщенный вкус начинки создают гармоничное сочетание, которое оценят даже самые искушенные гурманы.

Что понадобится

Для теста: мука пшеничная — 500 г, дрожжи сухие быстродействующие — 7 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., вода теплая — 300 мл. Для начинки: фарш свиной — 400 г, лук репчатый — 1 шт., имбирь свежий — 20 г, соевый соус — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, зеленый лук — 3–4 пера.

Как готовлю

В глубокой миске смешиваю просеянную муку, дрожжи, разрыхлитель, сахар и соль. Постепенно вливаю теплую воду, постоянно перемешивая ингредиенты ложкой или лопаткой до образования комковатого теста.

Выкладываю массу на рабочую поверхность и вымешиваю руками около 10 минут, пока тесто не станет гладким и эластичным. Возвращаю тесто в миску, накрываю полотенцем или пленкой и оставляю в теплом месте на 30–40 минут для расстойки.

Мелко рублю лук и имбирь, смешиваю со свиным фаршем. Добавляю соевый соус, кунжутное масло, черный перец и тщательно вымешиваю до однородности. Подмешиваю тонко нарезанный зеленый лук.

Подошедшее тесто обминаю, делю на равные части (примерно 12–14 шт.) и раскатываю каждую в круглую лепешку. В центр выкладываю порцию начинки, формирую булочку, защипывая края характерными складками.

Раскладываю заготовки на пергаментные квадратики и размещаю в пароварке, оставляя расстояние для подъема.

Даю булочкам расстояться еще 15–20 минут. Готовлю на пару над кипящей водой на среднем огне 15–18 минут. Подаю булочки горячими с соевым соусом, острым маслом или другим любимым соусом.

