13 августа 2025 в 05:47

Эти гренки стали любимым завтраком — готовим вкусняху с сыром каждый день

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Попробуйте хрустящие гренки с сыром и зеленью — они готовятся всего за 15 минут и получаются гораздо интереснее обычного омлета! Ароматные, с золотистой сырной корочкой и нежной сметанной основой — эти гренки станут любимым блюдом для всей семьи.

Для приготовления понадобится батон или белый хлеб, который нужно нарезать ломтиками толщиной 1,5 см. Обжарьте хлеб на сухой сковороде до легкой румяности или подсушите в тостере. Затем смажьте каждый ломтик сметаной — она придаст гренкам особую нежность.

Сырную смесь приготовьте из 150 г тертого твердого сыра, рубленой зелени (укроп, петрушка) и чеснока для пикантности. Щедро посыпьте гренки сырной смесью и запеките в духовке при 180 °C 5–7 минут до образования аппетитной золотистой корочки.

Подавайте гренки горячими, пока сыр тянется. Они идеально сочетаются с чашкой бульона или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами подойдет и на обед, и на ужин.

