Эта запеканка с копченой грудинкой — мой фаворит: простые ингредиенты могут подарить неповторимый вкус без хлопот

Я особенно люблю готовить эту запеканку для семейных обедов, когда хочется чего-то сытного и ароматного. Сочетание нежного картофеля с копченой грудинкой и грибами создает удивительно гармоничный вкус, а золотистая сырная корочка делает блюдо по-настоящему праздничным. При этом готовится все достаточно быстро и просто.

Для запеканки мне нужно: картофель (3 шт.), яйца (3 шт.), молоко (150 мл), шампиньоны (4 шт.), копченая грудинка (150–200 г), тертый сыр (100 г), черный перец по вкусу. Готовлю так: картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами, грибы и грудинку — ломтиками. Выкладываю в форму слоями: картофель, грудинка, грибы. Взбиваю яйца с молоком и перцем, заливаю смесью ингредиенты в форме. Запекаю при 180°C 20 минут, затем посыпаю сыром и готовлю еще 5 минут до золотистой корочки. Подаю горячей с овощным салатом.

