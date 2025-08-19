Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эта сладкая тыква затмит морковь и мясо — готовится за час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква — не только вкусный, но и один из самых полезных овощей. По данным Роспотребнадзора, в ней в 5 раз больше провитамина А, чем в моркови, и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени.

Есть и ограничения: тыкву стоит избегать при аллергии на неё, расстройстве желудка, повышенной кислотности или обострении язвы.

Самый простой и вкусный способ приготовления — запечь тыкву с сахаром в пакете для запекания. Такой рецепт советует кулинарный блогер Любовь Коршикова.

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг;
  • сахар — 100 г.

Как готовить:

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян. Если кожура жёсткая, замочите овощ в воде.
  2. Нарежьте кубиками и переложите в пакет для запекания.
  3. Добавьте сахар, завяжите пакет, перемешайте.
  4. Сделайте несколько проколов, поставьте в духовку при 200 °C на 50 минут.
  5. Украсьте готовое блюдо орехами — и можно подавать.

Запечённая тыква получается мягкой, ароматной и настолько сладкой, что про десерт можно забыть.

еда
кулинария
блюда
рецепты
Валерия Мартынович
В. Мартынович
