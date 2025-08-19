Эта сладкая тыква затмит морковь и мясо — готовится за час

Тыква — не только вкусный, но и один из самых полезных овощей. По данным Роспотребнадзора, в ней в 5 раз больше провитамина А, чем в моркови, и в 3 раза больше, чем в говяжьей печени.
Есть и ограничения: тыкву стоит избегать при аллергии на неё, расстройстве желудка, повышенной кислотности или обострении язвы.
Самый простой и вкусный способ приготовления — запечь тыкву с сахаром в пакете для запекания. Такой рецепт советует кулинарный блогер Любовь Коршикова.
Ингредиенты:
- тыква — 1 кг;
- сахар — 100 г.
Как готовить:
- Очистите тыкву от кожуры и семян. Если кожура жёсткая, замочите овощ в воде.
- Нарежьте кубиками и переложите в пакет для запекания.
- Добавьте сахар, завяжите пакет, перемешайте.
- Сделайте несколько проколов, поставьте в духовку при 200 °C на 50 минут.
- Украсьте готовое блюдо орехами — и можно подавать.
Запечённая тыква получается мягкой, ароматной и настолько сладкой, что про десерт можно забыть.
Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным.