Если лень готовить, делаю кубдари! Ароматный мясной пирог как в Грузии — получается сытным и вкусным

Кубдари — это ароматный закрытый пирог с мясом, блюдо грузинской кухни, которое пришло к нам из Сванетии. Пирог отличается ярким вкусом и сочной начинкой. Для приготовления кубдари нужно замесить тесто, подготовить начинку и аккуратно сформировать пирог. Подавать его можно с мацони, чаем или другими напитками.

Для теста возьмите 250 мл чуть теплой воды, растворите в ней 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей, оставьте на 10 минут. Затем добавьте щепотку соли, 1 ст. л. масла и примерно 450 г муки. Замесите тесто, накройте и оставьте в тепле на час.

Для начинки мелко нарубите 400 г говядины или свинины (можно взять их смесь), добавьте мелко нарезанную луковицу, 2 дольки чеснока, пропущенных через чеснокодавку, 0,5 ч. л. молотого кориандра, немного хмели-сунели, перец и соль по вкусу. Для сочности можно добавить 2–3 ст. л. воды или бульона.

Тесто разделите на два равномерных кусочка, раскатайте в лепешку. В середину положите начинку, соберите края к центру и защипните. Раскатайте аккуратно, чтобы получился круглый пирог. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Выпекайте в духовке при 200°C около 30 минут до румяной корочки. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

