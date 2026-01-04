Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 14:00

Если лень готовить, делаю кубдари! Ароматный мясной пирог как в Грузии — получается сытным и вкусным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кубдари — это ароматный закрытый пирог с мясом, блюдо грузинской кухни, которое пришло к нам из Сванетии. Пирог отличается ярким вкусом и сочной начинкой. Для приготовления кубдари нужно замесить тесто, подготовить начинку и аккуратно сформировать пирог. Подавать его можно с мацони, чаем или другими напитками.

Для теста возьмите 250 мл чуть теплой воды, растворите в ней 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей, оставьте на 10 минут. Затем добавьте щепотку соли, 1 ст. л. масла и примерно 450 г муки. Замесите тесто, накройте и оставьте в тепле на час.

Для начинки мелко нарубите 400 г говядины или свинины (можно взять их смесь), добавьте мелко нарезанную луковицу, 2 дольки чеснока, пропущенных через чеснокодавку, 0,5 ч. л. молотого кориандра, немного хмели-сунели, перец и соль по вкусу. Для сочности можно добавить 2–3 ст. л. воды или бульона.

Тесто разделите на два равномерных кусочка, раскатайте в лепешку. В середину положите начинку, соберите края к центру и защипните. Раскатайте аккуратно, чтобы получился круглый пирог. В центре сделайте отверстие для выхода пара. Выпекайте в духовке при 200°C около 30 минут до румяной корочки. Готовый пирог смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Греческий салат с пекинской капустой: простой рецепт для тех, кто устал от майонеза
Общество
Греческий салат с пекинской капустой: простой рецепт для тех, кто устал от майонеза
Богатый вкус Рождества: пирог с изюмом, яблоками и сливочным кремом — идеальный десерт для праздника
Общество
Богатый вкус Рождества: пирог с изюмом, яблоками и сливочным кремом — идеальный десерт для праздника
Готовлю творожное суфле со вкусом пиццы — полезная альтернатива с творогом и всего 180 килокалорий на порцию
Общество
Готовлю творожное суфле со вкусом пиццы — полезная альтернатива с творогом и всего 180 килокалорий на порцию
Когда хочется сочной рыбки с ярким вкусом — готовлю форель на апельсиновой подушке с пикантным маринадом
Общество
Когда хочется сочной рыбки с ярким вкусом — готовлю форель на апельсиновой подушке с пикантным маринадом
Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть
Общество
Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть
рецепты
пироги
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших при ЧП в Первоуральске
В России могут появиться ограничения для пожилых водителей
Появились кадры объятой огнем и дымом квартиры в Первоуральске
Взрыв газа в Первоуральске обернулся масштабным пожаром
Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим
Россиянам представили самые громкие книжные новинки 2026 года
Мадуро отверг «золотой» ультиматум Трампа перед Рождеством
В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу
Стали известны подробности взрыва автомобиля в Киеве
Рогов заявил о резком падении боевого духа у солдат ВСУ
Названы возможные сценарии дальнейшей судьбы отправленного в США Мадуро
«Не понимает»: в Канаде назвали следующую цель Трампа после Мадуро
Свыше сотни населенных пунктов Курской области остались без света из-за ВСУ
Трампу предложили арестовать Зеленского
Ребенка похитили у матери из-за подозрений в колдовстве
Зеленский расширил санкционный список Украины
Судьба Мадуро стала «сигналом» для Зеленского? Что ждет президента Украины
В Сочи произошло землетрясение
В Чехии умер актер фильма «Свеаборг» Юрий Галин
Симоньян поделилась трогательным видео в день рождения мужа
Дальше
Самое популярное
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.