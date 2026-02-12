Экс-глава департамента Минпромторга попал в полицию

Бывший глава департамента судостроительной промышленности Минпромторга, ныне сотрудник Росатома, Борис Кабаков задержан правоохранительными органами, сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией. По данным собеседников, претензии силовиков относятся к периоду его работы в министерстве, однако детали расследования не разглашаются.

Хотим отдельно отметить, что в настоящее время Борис Кабаков является сотрудником госкорпорации Росатом. Также сообщаем, что сведения о ходе следствия представляют собой охраняемую законом тайну, — сказал один из источников.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании своего заместителя Андрея Фалейчика. По словам главы региона, следственные действия связаны с периодом работы чиновника на посту главы Копейского городского округа. Текслер подчеркнул, что намеренно не дает оценок, доверяя объективности следствия, и заверил, что нынешняя администрация Копейска окажет полное содействие правоохранителям.

Кроме того, в объединенной пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что Первоуральский городской суд заочно заключил под стражу бывшего заместителя министра ЖКХ региона Сергея Гайду. Экс-чиновник, объявленный в федеральный розыск, обвиняется в особо крупном посредничестве при передаче взятки.