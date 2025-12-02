Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 21:34

Экс-футболист «Ростова» и «Локомотива» скончался на 44-м году жизни

Бывший легионер «Ростова» Исо Каньенда умер в 43 года

Исо Каньенда Исо Каньенда Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press
На 44-м году жизни скончался бывший футболист Исо Каньенда, известный по выступлениям за «Ростов» и сборную Малави, сообщил официальный Telegram-канал российского клуба. Причина его смерти не называется.

Малавийский форвард был одним из ключевых игроков «Ростова» в 2000-х годах, проведя за команду более 100 матчей. Вместе с клубом он стал бронзовым призером чемпионата России в 2005 году. Помимо «Ростова», в России Каньенда играл за московский «Локомотив», «КАМАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо», однако наибольших успехов и признания болельщиков он добился именно в донской команде.

Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы, провел за наш клуб более ста матчей и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по «Ростову». Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Исо, — говорится в публикации.

За национальную команду Малави Каньенда провел 60 матчей, в которых забил 19 голов. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что рак поджелудочной железы, обнаруженный у бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, зачастую передается генетически. По его словам, заболевание трудно поддается лечению из-за своей устойчивости и сложности проведения операций.

