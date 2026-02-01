Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:49

Его гениальность в простоте: теплый салат, который хочется есть вилкой и ложкой — всего лишь курочка и овощи

Читайте нас в Дзен

Этот салат — идеальный баланс вкуса и пользы. Сочная курица в сладко-соленой глазури терияки, свежие овощи и ароматный кунжут делают блюдо легким, но сытным. Отличный вариант для ужина, когда хочется чего-то «не скучного», но без лишней возни.

Ингредиенты: куриное бедро — 300 г, салат романо — 150 г, болгарский перец — 1 шт., огурцы — 2 шт., оливковое масло — 10 мл, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., кетчуп — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., кунжут — для подачи.

Как приготовить: куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте курицу на огне выше среднего 8–10 минут до румяной корочки. Отдельно смешайте соевый соус, кетчуп и мед. Влейте соус к курице, убавьте огонь и прогрейте все вместе 3–5 минут, пока мясо не покроется аппетитной глазурью. Болгарский перец и огурцы нарежьте тонкими ломтиками. На тарелку выложите листья салата романо, добавьте овощи и сверху — теплую курицу с соусом. Посыпьте кунжутом и сразу подавайте — пока курица горячая, а овощи остаются хрустящими.

Ранее мы делились рецептом бейглов или бубликов из 1 авокадо и йогурта. Классный вариант для правильного питания.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий соус для куриной грудки: избавит филе от сухости и заменит гарнир
Общество
Легкий соус для куриной грудки: избавит филе от сухости и заменит гарнир
Сытно, сочно и ни грамма майонеза: хрустящий салат «Без лишнего» с говядиной, сразу и белок, и овощи
Общество
Сытно, сочно и ни грамма майонеза: хрустящий салат «Без лишнего» с говядиной, сразу и белок, и овощи
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Общество
Грузинская закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов! Маринованный перец быстрого приготовления
Варите сразу 3 литра: сырный суп с фрикадельками и рисом — простой, но все хотят добавки
Общество
Варите сразу 3 литра: сырный суп с фрикадельками и рисом — простой, но все хотят добавки
Мужской винегрет с охотничьими колбасками: салат с невероятным вкусом из простых продуктов — вкусно и бюджетно
Общество
Мужской винегрет с охотничьими колбасками: салат с невероятным вкусом из простых продуктов — вкусно и бюджетно
курица
овощи
болгарские перцы
простой рецепт
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.