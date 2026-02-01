Его гениальность в простоте: теплый салат, который хочется есть вилкой и ложкой — всего лишь курочка и овощи

Этот салат — идеальный баланс вкуса и пользы. Сочная курица в сладко-соленой глазури терияки, свежие овощи и ароматный кунжут делают блюдо легким, но сытным. Отличный вариант для ужина, когда хочется чего-то «не скучного», но без лишней возни.

Ингредиенты: куриное бедро — 300 г, салат романо — 150 г, болгарский перец — 1 шт., огурцы — 2 шт., оливковое масло — 10 мл, чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 2 ст. л., кетчуп — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., кунжут — для подачи.

Как приготовить: куриное бедро нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте курицу на огне выше среднего 8–10 минут до румяной корочки. Отдельно смешайте соевый соус, кетчуп и мед. Влейте соус к курице, убавьте огонь и прогрейте все вместе 3–5 минут, пока мясо не покроется аппетитной глазурью. Болгарский перец и огурцы нарежьте тонкими ломтиками. На тарелку выложите листья салата романо, добавьте овощи и сверху — теплую курицу с соусом. Посыпьте кунжутом и сразу подавайте — пока курица горячая, а овощи остаются хрустящими.

