16 октября 2025 в 10:20

Эффектный многолетник затмит цветением даже розы: цветет ярко и богато! Многолетник без капризов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия «тауэр» — это настоящая жемчужина для сада, которую стоит посеять под зиму. Её густомахровые соцветия действительно напоминают розы, но, в отличие от капризной красавицы, этот многолетник поражает своей выносливостью. При подзимнем посеве семена проходят естественную стратификацию — так весной вы получаете закалённые, крепкие всходы. Аквилегия не боится морозов, прекрасно зимует без укрытия и годами растёт на одном месте.

Стройные кусты высотой до 70 см с ажурной листвой выглядят декоративно даже без цветов. А с мая по июль растение покрывается роскошными «букетами» белых, розовых или голубых соцветий. Этот сорт особенно ценится за устойчивость к болезням и теневыносливость — он будет цвести даже там, где другие многолетники чахнут. Один раз посеяв аквилегию, вы на годы обеспечите сад изысканной красотой без особых хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

