15 августа 2025 в 15:43

Едим и худеем: нежные бочонки из кабачков за 30 минут — вкус нереальный

Хотите вкусно поужинать и при этом не набрать лишних килограммов? Попробуйте бочонки из кабачков с индейкой — нежное, сочное и низкокалорийное блюдо. Всего 54 ккал на 100 граммов, но при этом масса удовольствия и пользы! Кабачки с мясной начинкой и сырной корочкой станут идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г кабачков, 250 г филе индейки, 25 мл сливок, 30 г сыра и специи по вкусу. Кабачки нарежьте кольцами толщиной 4 см и удалите сердцевину — это будут наши бочонки. Мякоть кабачков и индейку измельчите в блендере, добавьте сливки, чеснок и специи — получится нежный, однородный фарш.

Наполните кабачковые кольца фаршем «с горкой» и запекайте при 180 °C 25 минут. За три минуты до готовности посыпьте тертым сыром — он расплавится и образует аппетитную золотистую корочку.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

