Джемы — прошлый век! Делаю варенье «7 стаканов» из смородины: хит-пятиминутка — подаю с блинами и творогом

Джемы — прошлый век! Делаю варенье «7 стаканов» из смородины: хит-пятиминутка — подаю с блинами и творогом

Беру черную смородину, сахар и воду — и за 5 минут варю варенье «7 стаканов», которое застывает в густое желе без единого загустителя. Никаких сложных пропорций, никаких долгих увариваний — только три ингредиента, и ложка в варенье стоит.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенное, рубиновое, с ярким ягодным ароматом и желеобразным сиропом — идеально к блинам, творогу или просто с чаем.

Для приготовления вам понадобится: 7 стаканов черной смородины (объемом 250 мл), 7 стаканов сахара, 3/4 стакана воды. Смородину переберите, удалите веточки и листочки, тщательно промойте и обсушите. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, поставьте на огонь. Когда вода начнет нагреваться, постепенно всыпайте сахар, добавляя стакан за стаканом, и тщательно перемешивайте после каждой порции. Полностью растворять сахар не нужно. Как только получится густой сироп, всыпьте всю смородину. Доведите до кипения, варите ровно 5 минут, помешивая. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это варенье «7 стаканов». Даже те, кто не любит смородину, просили добавки. Кстати, вместо воды можно добавить сок красной смородины — кислинка станет мягче. Находка, а не рецепт!

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