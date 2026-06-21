Черничный мармелад без желатина: кусочки цвета бургунди с ягодной кислинкой. Одна кастрюля — и десерт на неделю готов

Беру чернику, сахар и пектин — варю на среднем огне 5–7 минут до загустения, разливаю в форму, через час в холодильнике получаю густой черничный мармелад цвета бургунди с ягодной кислинкой. Никакого желатина, никакой возни, только одна кастрюля — и десерт на неделю готов. Получается обалденная вкуснятина: упругие, чуть влажные кусочки с насыщенным ягодным вкусом и ароматом, которые тают во рту. Идеально к чаю, в выпечку или просто как полезный перекус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г черники (свежей или замороженной), 400 г сахара, 1 пакетик пектина (20 г) или 10 г агар-агара, 1 ст. ложка лимонного сока. Чернику пробейте блендером в пюре или разомните толкушкой. В кастрюле смешайте пюре с сахаром и пектином, добавьте лимонный сок. Доведите до кипения, варите 5–7 минут, постоянно помешивая, до загустения. Разлейте по форме (силиконовой или смазанной маслом). Уберите в холодильник на 1–2 часа до полного застывания. Нарежьте кубиками, обваляйте в сахарной пудре или крахмале. Храните в холодильнике до недели.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот черничный мармелад. Даже те, кто не любит чернику, просили добавки. Кстати, вместо пектина можно взять агар-агар — мармелад будет плотнее. Находка, а не рецепт!

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