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21 июня 2026 в 10:03

Беру килограмм смородины — через 20 минут на столе «Рубиновое желе» к чаю. Аромат лета в ложке

Фото: D-NEWS.ru
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Беру черную смородину, сахар и немного воды — через 20 минут на плите варю варенье, в котором ягодки не плавают в сиропе, а застывают в густом, прозрачном желе. Никакого долгого уваривания, никаких тазов на несколько часов.

Получается обалденная вкуснятина: упругие смородинки, словно в янтаре, с насыщенным кисло-сладким вкусом и ароматом лета. Готовится просто, а результат — лучше любого магазинного джема.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черной смородины, 1 кг сахара, 100 мл воды. Смородину переберите, промойте, обсушите. В кастрюлю с толстым дном налейте воду, добавьте сахар и поставьте на средний огонь, помешивая, доведите до кипения и варите сироп 5 минут. Засыпьте ягоды, доведите до кипения, снимите пену. Варите ровно 10–15 минут (не больше!), постоянно помешивая. Готовое варенье разлейте по горячим стерилизованным банкам, закатайте. При остывании оно загустеет до состояния желе. Храните в прохладном месте. Это варенье идеально к блинам, сырникам и просто с чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала это варенье из черной смородины за 20 минут. Даже те, кто не любит смородиновое варенье, просили добавки. Кстати, вместо воды можно добавить яблочный сок — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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