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15 июня 2026 в 10:00

Смешала ягоды, сахар и ложку пектина — за 5 минут джем-пятиминутка: густой, как мармелад, и пахнет летом

Фото: D-NEWS.ru
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Пошла смородина — достаю блендер: пробиваю ягоды с сахаром и пектином и через 5 минут разливаю по банкам чудный джем-желе с кусочками ягод. Никакой длительной варки, сохраняется цвет, аромат и польза. Получается обалденная вкуснятина: густое, рубиновое, с кисло-сладким вкусом и упругой текстурой желе — ложка стоит и ягодки лопаются во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черной или красной смородины, 500 г сахара, 1 пакетик пектина (20 г), 100 мл воды. Смородину переберите, промойте. В кастрюле смешайте сахар и пектин. Добавьте ягоды и воду. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая. Варите 3–5 минут, чтобы пектин активировался, но ягоды не развалились в кашу. Снимите с огня, частично пробейте блендером (оставьте часть целых ягод). Разлейте горячим по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. Такой джем-желе идеален к блинам, тостам, как начинка в пироги или просто с чаем.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот быстрый джем-желе из смородины. Даже те, кто не любит возиться с вареньем, оценили скорость и вкус. Кстати, вместо пектина можно добавить 1 ст. ложку лимонного сока и варить чуть дольше — тоже загустеет. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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