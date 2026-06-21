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21 июня 2026 в 10:40

Летний пирог с клубникой и крошкой: перетираем сахар с маслом и взбиваем яйца — на подготовку уйдет 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Летом этот пирог появляется у нас чаще любой шарлотки. Стоит принести домой корзинку ароматной клубники, как сразу хочется испечь что-нибудь простое к чаю. Здесь все складывается идеально: воздушное тесто, сочные ягоды и золотистая крошка сверху, которая приятно хрустит при каждом кусочке.

Больше всего нравится, что на подготовку уходит буквально несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 4 шт., сахар — 150 г, мука — 200 г, сливочное масло — 60 г, растительное масло — 2 ст. л., разрыхлитель — 10 г, клубника — 300 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л. Для крошки: сахар — 50 г, мука — 50 г, сливочное масло — 40 г, ванилин — 1 пакетик.

Яйца взбейте с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло и растительное масло, перемешайте.

Муку соедините с разрыхлителем и постепенно вмешайте в тесто. Форму диаметром около 22 см смажьте маслом и вылейте тесто. Клубнику разрежьте на половинки или четвертинки, если ягоды крупные, смешайте с крахмалом и распределите по поверхности теста.

Для крошки соедините муку, сахар, ванилин и холодное сливочное масло. Быстро разотрите руками до образования крупной крошки и посыпьте ею пирог. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до румяного цвета.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже приготовила этот пирог с клубникой. Больше всего понравилось, что ягоды остаются сочными и не превращаются в варенье, а крошка сверху получается рассыпчатой и золотистой.

Проверено редакцией
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лето
ягоды
пироги
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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