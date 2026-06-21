Солянку летом готовлю без варки бульона: быстрый рецепт на любых копченостях с картошкой и зеленью

Солянку летом готовлю без варки бульона: быстрый рецепт на любых копченостях с картошкой и зеленью

Когда дома остаются охотничьи колбаски, кусочек копченой курицы или несколько ломтиков карбоната, я точно знаю, что будет на обед. Все эти продукты отлично уживаются в одной кастрюле и превращаются в густую, ароматную солянку. Причем ждать несколько часов, пока сварится мясной бульон, здесь не придется.

Мне нравится этот рецепт за насыщенный вкус и простоту.

Для приготовления вам понадобится: копченая колбаса — 200 г, охотничьи колбаски — 200 г, копченая куриная грудка — 200 г, карбонат — 200 г, картофель — 300 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., маслины или оливки — 100 г, вода — 1,5–2 л, растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, лимон — для подачи, свежая зелень — 1 большой пучок.

Лук, морковь и все копчености нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле разогрейте масло и сначала обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и копчености, готовьте около 10 минут, чтобы продукты раскрыли аромат.

Положите томатную пасту и перемешайте. Затем добавьте нарезанный картофель, залейте кипятком и доведите до кипения. Всыпьте маслины, положите лавровый лист, посолите, поперчите и варите до готовности картофеля. Перед подачей добавьте ломтик лимона и щедрую горсть мелко нарезанной зелени.

Личный опыт

Автор Ольна Шмырева любит такой быстрый рецепт солянки. Обычно в кастрюлю отправляется всё понемногу из холодильника: несколько видов колбасы, остатки копченой курицы или кусочек ветчины. Именно поэтому вкус каждый раз получается немного разным, но неизменно насыщенным и очень домашним.