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21 июня 2026 в 07:00

Секрет сладкой клубники без лишних затрат: чем полить кусты прямо сейчас

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Клубника сейчас активно наливается, и именно в этот период закладываются вкус и размер будущего урожая. Несколько простых подкормок помогут растениям лучше усваивать питание и направить силы на формирование крупных сладких ягод.

Один из популярных способов — дрожжевой настой. Он не заменяет полноценное питание, но помогает почвенной микрофлоре работать активнее. Благодаря этому клубника эффективнее усваивает полезные вещества из почвы.

Для приготовления растворите в 5 литрах воды 100 г прессованных дрожжей и 1 столовую ложку сухих. Затем разведите смесь водой в пропорции 1:10 и полейте посадки. Под каждый куст достаточно внести около 0,5 литра настоя. Однако такой способ подходит только для плодородной почвы.

Во время налива ягод клубнике особенно нужен калий. Он помогает плодам расти и накапливать сахара. Для быстрой подкормки можно использовать зольный настой: стакан золы разведите в 10 литрах горячей воды и оставьте на ночь. Перед поливом добавьте 2 г борной кислоты, если в этом сезоне бор еще не применялся. Под каждый куст также вносят по 0,5 литра раствора.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что при регулярном поливе и своевременных подкормках ягоды становятся заметно слаще. Дополнительно стоит замульчировать грядки соломой или скошенной травой — так почва дольше сохраняет влагу, а плоды остаются чистыми и здоровыми.

Ранее сообщалось, что перед высадкой перцев важно не только вырастить хорошую рассаду, но и правильно подготовить лунки. От этого зависит, как быстро растения приживутся и пойдут в рост.

Проверено редакцией
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