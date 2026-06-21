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21 июня 2026 в 07:40

Российский «Вектор» нашел десятки новых РНК-вирусов на территории страны

Роспотребнадзор: в России нашли 30 новых вирусов, переносимых клещами и комарами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Специалисты центра «Вектор» обнаружили на территории России более 30 ранее неизвестных вирусов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, их переносчиками выступают клещи, комары, мелкие млекопитающие и рукокрылые, передает ТАСС.

Сформирован биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов, поступивших в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора из 50 регионов Российской Федерации (более 20 тыс. экземпляров клещей, комаров, мелких млекопитающих и рукокрылых). Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома, — говорится в сообщении.

Кроме того, были обнаружены три новых неклассифицированных РНК-вируса. Эти результаты, отметили в Роспотребнадзоре, свидетельствуют о высоком таксономическом разнообразии и подчеркивают важность метагеномного секвенирования для выявления вирусных агентов, связанных с членистоногими.

Ранее стало известно, что вспышка лихорадки Эбола, которая уже более месяца продолжается на востоке Демократической Республики Конго, привела к гибели 17 медицинских работников. Общее число медработников в рамках текущей эпидемии достигло 75 человек.

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