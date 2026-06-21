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21 июня 2026 в 08:38

Варенье из черешни с ванилью — моя новая слабость, которую я буду варить каждое лето

Фото: D-NEWS.ru
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Хочешь, чтобы твое варенье выглядело как дорогой десерт из ресторана? Вари черешню с ванилью.

Ингредиенты

Черешня — 1 кг, сахар-песок — 800 г, вода — 200 мл, сахар ванильный — 10 г.

Как готовлю

Сначала я перебираю черешню: только крепкие, без трещин, ягоды — мягкие испортят сироп. Мою, снимаю хвостики и аккуратно удаляю косточки, чтобы не повредить мякоть. Тем временем варю сироп из воды и сахара: довожу до кипения, помешивая, и заливаю горячей жидкостью черешню. Оставляю ягоды на 4–5 часов, чтобы они пропитались. Самое сложное — это ждать: варю варенье в два захода.

Первый раз: довожу до кипения, убавляю огонь и варю 20 минут, снимая пену. Затем даю остыть еще 4–5 часов.

Второй раз: снова кипячу и варю 25 минут, а в конце добавляю ванильный сахар.

Проверяю готовность, капнув сироп на тарелку: капля не должна растекаться. Разливаю по стерилизованным банкам — и вуаля, прозрачный рубиновый сироп с целыми ягодами готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сироп получился прозрачным, как слеза, ягоды — упругими, будто только что с ветки. Советую подавать к сыру или просто с тостом — десерт уровня ресторана.

Проверено редакцией
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