25 октября 2025 в 11:00

Два яйца, горстка муки и немного молока — вкусный и необычный пирог «Лего». Угощаемся и сохраняем рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете новый и интересный способ подать привычную выпечку? Этот пирог с необычной формовкой станет настоящим открытием для тех, кто любит удивлять своих близких не только вкусом, но и внешним видом блюда. Идея проста в исполнении, но дает потрясающий результат — аппетитные золотистые кубики с хрустящими боковыми корочками и нежной текстурой внутри. Самое прекрасное, что эту концепцию можно адаптировать под любую начинку — как сладкую, так и соленую, что делает рецепт по-настоящему универсальным. Такой пирог идеально подойдет для завтрака, семейного чаепития или даже фуршета, где его удобно брать руками.

Для приготовления базового варианта вам понадобится: 500 г муки, 200 мл натурального йогурта, 100 мл теплого молока, 2 яйца, 100 г растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 10 г сухих дрожжей и 1 желток для смазывания. Смешайте дрожжи с теплым молоком и сахаром, дайте постоять 10 минут. В глубокой миске соедините муку с солью, добавьте подошедшую опару, йогурт, яйца и растопленное масло. Замесите эластичное тесто и оставьте подходить в теплом месте на 1–1,5 часа. Подошедшее тесто раскатайте в пласт толщиной около 1,5 см и нарежьте на равные квадраты. Противень смажьте маслом, выложите квадраты на небольшом расстоянии друг от друга, смажьте желтком и дайте постоять 15 минут. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

