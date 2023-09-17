Ночные заморозки и дожди: какая погода будет в России с 18 по 24 сентября Роман Вильфанд спрогнозировал дожди в Москве, Петербурге и Приморье, долгий бархатный сезон на юге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что с 18 по 24 сентября в большинстве регионов России среднесуточная температура будет выше климатической нормы. Исключение составляют Якутия и Амурская область. В Москве ожидается теплая погода с кратковременными дождями, в Петербург и Приморье придут умеренные осадки, на юге России продолжается бархатный сезон, а в Поволжье, на Урале и в Сибири — теплые дни и холодные ночи, местами с заморозками.

Какая погода будет в Москве и Центральной России

По словам Романа Вильфанда, в начале следующей недели к европейской части России будет приближаться хорошо выраженный циклон, центр которого сейчас находится над Западной Европой.

«По восточной периферии этого циклона будут поступать теплые воздушные массы с юга и юго-запада, поэтому в Москве погода несколько изменится. Во-первых, начиная с 18 сентября атмосферное давление будет понижаться, но все же останется чуть-чуть выше нормы. В среду оно достигнет нормальных значений, а потом опустится ниже. Но никаких негативных последствий от этого не будет», — говорит Вильфанд.

Он уточнил, что Центральная Россия на следующей неделе окажется в теплой части приближающегося циклона. Температура воздуха в Москве 18 сентября будет держаться в диапазоне от +18 до +20 градусов. К среде столбики термометров днем могут подняться до 23 градусов. По ночам на неделе ожидается от +9 до +11 градусов.

«В понедельник будет облачно, местами возможны кратковременные несильные дожди. Они вернутся в Москву во второй половине недели», — рассказал метеоролог.

В целом, отметил Вильфанд, температура воздуха в центральной европейской части России будет выше климатической нормы на 4–5 градусов. Такая погода, какая установилась в Центральной России, характерна для конца августа, подчеркнул метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Придут ли дожди в Санкт-Петербург и северные регионы

В Санкт-Петербурге научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал дожди, они придут в город в первой половине недели.

«Дожди в Петербурге будут сильнее, чем в Москве. Питер без дождей вообще трудно себе представить. Они будут умеренные кратковременные», — объяснил Роман Вильфанд.

В Ленинградской области на следующей неделе днем ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а ночью — от 12 до 17 градусов. По словам Романа Вильфанда, дневные и ночные температуры будут почти одинаковыми из-за обилия облаков: они не дают выхолаживать почву.

«Супертеплая погода ожидается на востоке Республики Коми, в Ненецком автономном округе, на севере Урала. Температуры там прогнозируются примерно на 3 градуса выше нормы, максимальное дневное значение — около 15–16 градусов. Для Севера это очень много», — заявил метеоролог.

Однако, по его словам, ночные температуры в северных регионах России при довольно теплых днях останутся в районе 0 градусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда закончится бархатный сезон на юге России

На юге температурный фон с 18 по 24 сентября будет выше нормы примерно на 1–2 градуса, говорит Роман Вильфанд. Там ожидается около 25 градусов днем и от 14 до 17 градусов ночью. Температура воды в Черном море — 23–24 градуса.

«Сейчас на юге России настоящий бархатный сезон: нет 30-градусной изматывающей жары. Бархатный сезон — это когда температуры воздуха и воды несильно отличаются друг от друга, но при этом они комфортны. На Белом море температура воды и воздуха тоже примерно одинаковая, 10–12 градусов, но это не бархатный сезон. А на юге отличная погода», — говорит Роман Вильфанд.

Он спрогнозировал, что в этом году бархатный сезон будет длиться дольше обычного — точно до конца первой декады октября. Это объясняется тем, что поверхность Черного моря в восточных акваториях очень теплая, а значит, она будет дольше, чем обычно, отдавать тепло в атмосферу.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что к концу недели в южных регионах России дневная температура немного понизится — до 23–24 градусов. Но все равно погода останется комфортной, считает Роман Вильфанд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие погодные явления придут на Дальний Восток

В Приморье после очень комфортной погоды, которая установилась в регионе в первой половине сентября, 17–18 сентября придет сильный дождь.

«Теплый, насыщенный влагой воздух с Японского, Желтого морей будет поступать в Приморье, ожидаются осадки. Хотя погода будет теплая, температура установится выше климатической нормы на 4–5 градусов. Днем будет от 22 до 25 градусов днем, ночью — от 15 до 17», — говорит метеоролог.

Он подчеркнул, что дожди, которые придут в регион на следующей неделе, не принесут катаклизмов, как в августе.

Необычная ситуация сложится с 18 по 24 сентября в Амурской области, добавил Роман Вильфанд. Там, по его словам, среднесуточная температура будет на 1–2 градуса ниже нормы в отличие от большинства регионов страны. Днем столбики термометром будут показывать до 15 градусов, а ночью — от 3 до 8. Такая же ситуация ожидается в Якутии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему в Приволжье, Сибири и на Урале будут холодные ночи и теплые дни

Роман Вильфанд спрогнозировал, что на севере Приволжского федерального округа, а именно в Кировской, Нижегородской областях и Удмуртии, на следующей неделе дневные температуры установятся в районе 15–20 градусов, а ночью они опустятся до 3–8 градусов. С понедельника по четверг там возможны небольшие дожди.

«На юге Приволжского федерального округа вероятность осадков еще меньше, а среднесуточная температура в Оренбургской, Самарской, Саратовской областях, Башкортостане, в центральной и южной частях Красноярского края будет выше нормы примерно на 3–4 градуса. Днем столбики термометров покажут 19–24 градуса, а ночью 6–11», — сообщил метеоролог.

В самых густозаселенных районах Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях — Роман Вильфанд прогнозирует антициклональный режим погоды: высокие дневные температуры от 18 до 23 градусов и низкие ночные — от 0 до 6 градусов.

«Дневная температура очень высокая, на 4–6 градусов выше нормы. А такая большая амплитуда между дневными и ночными значениями вполне нормальна для антициклона. Это не опасное явление», — сказал Роман Вильфанд.

Похожая ситуация будет в Челябинской, Курганской областях: ночью там ожидается 5–10 градусов, местами заморозки, а днем — около 20 градусов, добавил метеоролог.

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