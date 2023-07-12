Садовод рассказала, как сохранить урожай во время заморозков Садовод Ганичкина посоветовала в период заморозком поливать урожай теплой водой

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Для того, чтобы сохранить урожай в период заморозков, его нужно поливать теплой водой и накрывать нетканым материалом, таким советом поделилась с NEWS.ru автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина. Также она посоветовала использовать подкормки, чтобы защитить растения от холода.

У нас в России действительно выдалось холодное лето и многие теплолюбивые культуры, такие как огурцы, томаты, баклажаны с трудом поддаются росту и плодоношению, из-за чего развитие останавливается. В таком случае стоит поливать овощи теплой водой, температура должна быть 25-28 градусов тепла. Это позволит согреть корневую систему, — рассказала Ганичкина.

По словам садовода, на урожайность влияет не только непогода, но и холодный сильный ветер, так как он рвет растения и иссушает их, после чего они гибнут. Подкормки же помогут не только спасти теплолюбивые культуры, но и приумножить их, подчеркнула она.

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