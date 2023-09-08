Назван способ привести в норму повышенное давление Врач Тихомирова: изометрические упражнения помогут снизить давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые виды тренировок могут быть полезны для снижения артериального давления, заявила эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины Мария Тихомирова в беседе с kp.ru. По ее словам, самым изученным способом профилактики и лечения является аэробный тренинг.

Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления. Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик», тоже подойдут, — сказала она.

Также хорошо применять ходьбу, бег, плавание продолжительностью не менее 35 минут каждые 72 часа. Это улучшает сократительную способность сердца, снижает тонус капилляров и приводит в долгосрочной перспективе к устойчивому снижению давления.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что для борьбы с усталостью хорошо подойдут мед, корень женьшеня и настойка элеутерококка. Она отметила, что названные продукты относятся к группе адаптогенов, которые содержат большое количество энергии для человеческого организма. Врач добавила, что для бодрости также подойдут яйца, урбеч, ягоды, гречка, киноа и семена чиа.

В свою очередь врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила, что принятие ванны может быть опасно для людей с нестабильным состоянием сердечно-сосудистой системы, обострениями кожных заболеваний и при простуде. Медик посоветовала отказаться от ванны даже при малейшем недомогании.