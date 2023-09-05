Врач назвала продукты для борьбы с усталостью Врач Мухина: c усталостью борются мед, женьшень и настойка элеутерококка

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Для борьбы с усталостью хорошо подойдут мед, корень женьшеня и настойка элеутерококка, рассказала порталу «Москва 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Он отметила, что названные продукты относятся к группе адаптогенов, которые содержат большое количество энергии для человеческого организма. Врач добавила, что для бодрости также подойдут яйца, урбеч, ягоды, гречка, киноа и семена чиа.

В борьбе с усталостью нам помогут продукты, которые называются адаптогены. Они содержат огромное количество энергии и вызывают некую встряску организма, — сказала эксперт.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что чувство бодрости, которое придает человеку кофе, может со временем уменьшиться. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин ускоряет химические процессы в мозге, способствующие повышению настроения, концентрации внимания и борьбе с усталостью. Однако если в норме бодрящий эффект кофе проявляется уже через полчаса-час, сохраняясь в течение 3–5 часов, то со временем из-за выработки в организме человека толерантности к кофеину уровень бодрости от кофе все более снижается.

Как пояснила диетолог, человек, редко пьющий кофе, может ощущать при употреблении чашки напитка легкое повышение давления, учащение сердцебиения, небольшой тремор рук. Если кофе употребляется регулярно, этот эффект будет менее выраженным или даже совсем не проявляться. Со временем в организме вырабатывается привычка к кофеину, и его стимулирующее действие ослабевает, особенно если человек пьет кофе в больших объемах. Эксперт отметила, что безопасной дозой для взрослых является 400 мг кофеина в день.