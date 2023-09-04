Названы болезни, при которых не следует принимать ванну Врач Романенко: отказаться от ванны нужно при малейшем недомогании

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Принятие ванны может быть опасно для людей с нестабильным состоянием сердечно-сосудистой системы, обострениями кожных заболеваний и при простуде, сообщила «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко. Медик посоветовала отказаться от ванны даже при малейшем недомогании.

Если человек плохо себя чувствует, у него болит голова, он не понимает, что происходит с его организмом, не нужно в таком состоянии принимать ванну, иначе самочувствие может ухудшиться, — отметила специалист.

По словам врача, ванна может навредить и ухудшить самочувствие, если у человека поднялось артериальное давление, есть нарушения сердечного ритма или он недавно перенес инсульт. Также стоить отказаться от приема ванны в период острого заболевания, которое сопровождается высокой температурой. Еще одним противопоказанием для ванны является обострение кожных заболеваний, в частности экземы, добавила Романенко.

Врач Александр Мясников ранее назвал упражнение под названием «планка» весьма полезным способом профилактики и облегчения начальных стадий гипертонической болезни. Это упражнение включает занимание позиции, схожей с исходной для отжиманий, которую необходимо сохранить на протяжении определенного периода времени.