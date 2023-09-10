Какая погода будет в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что с 11 по 17 сентября в Москве ожидается теплая, сухая, почти летняя погода. Какая погода будет в ближайшие дни?

Что известно о погоде в Москве в ближайшие дни

По словам синоптика, погода к середине следующей недели повысится до 24 градусов тепла.

«В воскресенье, 10 сентября, днем прогнозируется 20–22 градуса, а к середине недели температура повысится до 21–24 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается до четверга, поскольку в Москве будет высокое давление», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что ночные температуры также будут повышаться начиная с 13 сентября.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что с 11 по 17 сентября в Москве температурные значения будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов.

«В воскресенье, 10 сентября, днем прогнозируется 20–22 градуса, а к середине недели температура повысится до 21–24 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается до четверга, поскольку в Москве будет высокое давление», — отметил прогнозист в комментарии NEWS.ru.

Шувалов подчеркнул, что теплая погода в Москве — это не бабье лето, как многие считают, а всего лишь продолжение лета.

«Сейчас, по сути, еще продолжается лето, если исключить два прошедших холодных дня — 7 и 8 сентября. Предстоящие высокие температуры — это не бабье лето, как многие могут подумать. Бабье лето — это период теплой сухой погоды после затяжного ненастья. А ненастья пока не было. Так что просто продолжается лето», — сообщил метеоролог.

Какая погода будет в Подмосковье на следующей неделе

11 сентября ожидается ясная погода, до 19–21 градуса тепла, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное. 12 сентября в течение суток прогнозируется переменная облачность. Ночью температура воздуха будет составлять 10–12 градусов тепла, а днем 20–22, ветер слабый. Возможны небольшие геомагнитные возмущения, говорится на сайте Meteonova.

По словам синоптика Александра Шувалова, в Подмосковье ожидается теплая погода.

«Во вторник ветер сменится на южный и будет оставаться таким всю рабочую неделю. В области на предстоящей неделе ожидается 20 градусов тепла и сухая погода», — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Когда в Москве и Подмосковье включат отопление

Главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что отопление включат, когда температура воздуха стабильно будет держаться на уровне ниже восьми градусов тепла по Цельсию.

«По климату температура ниже восьми градусов тепла по Цельсию ожидается к 5 октября, не раньше октября, так как сентябрь идет у нас выше нормы. Но в начале октября можно ожидать строго ниже 8 градусов Цельсия в среднем за сутки, в начале первой декады октября, числа 4-5 октября», — объяснила Позднякова.

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