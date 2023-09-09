«Лето продолжается»: Вильфанд о погоде в Москве на следующей неделе Роман Вильфанд спрогнозировал теплую и сухую неделю в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 11 по 17 сентября в Москве ожидается теплая, сухая, почти летняя погода, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурные значения будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Это обусловлено влиянием антициклона, пришедшего из Скандинавии.

В воскресенье, 10 сентября, днем прогнозируется 20–22 градуса, а к середине недели температура повысится до 21–24 градусов. Будет облачно с прояснениями, но без осадков. Дождей не ожидается до четверга, поскольку в Москве будет высокое давление, — заявил метеоролог.

Ночные температуры в столице, по его словам, тоже будут постепенно повышаться: от 5–10 градусов в ночь на понедельник, 11 сентября, до 10–13 градусов в ночь на 13 и 14 сентября.

Сейчас, по сути, еще продолжается лето, если исключить два прошедших холодных дня — 7 и 8 сентября. Предстоящие высокие температуры — это не бабье лето, как многие могут подумать. Бабье лето — это период теплой сухой погоды после затяжного ненастья. А ненастья пока не было. Так что просто продолжается лето, — рассказал Роман Вильфанд.

Согласно данным Wisemeteo, осень 2023 года в Москве будет холодной и сухой. Средняя температура составит +5 градусов, что ниже показателей прошлого года. В сентябре среднесуточная температура будет держаться около 12 градусов. Синоптики прогнозируют умеренные осадки, которые в основном выпадут с 1 по 16 сентября.

Вторая половина осени в столице ожидается теплее среднесезонной отметки в целом. Температурный режим октября составит около пяти градусов. К концу второго осеннего месяца прогнозируется понижение температуры до плюс двух градусов. А в ноябре температура начнет колебаться от минус 15 до плюс двух градусов.