Какая погода в Москве будет в сентябре 2023 года, ждать ли снег и холод

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что теплая погода от 20 градусов ожидается в Москве, во второй половине следующей недели и в начале осени. Какая погода будет в России в ближайшие месяцы?

По словам Вильфанда, температура в российской столице в ближайшие дни прогнозируется выше нормы на1-1,5 градуса.

«В понедельник уже начинается изменение погоды. Прогнозируется облачная погода с заметными осадками. Особенно сильные дожди будут в Москве в понедельник. Но воздушные массы при этом будут теплые, так что дневная температура установится на уровне около 20 градусов», — рассказал он.

Также специалист объяснил, что такая теплая погода будет обусловлена воздушными массами с юга и юго-востока, но местами ожидается небольшой дождь.

Какая погода будет в России в сентябре

Выше нормы средняя месячная температура сентября наиболее вероятна на большей части Центрального и Южного федеральных округов, на западе Приволжского федерального округа и в северо-восточных районах Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что избыток осадков предполагается на юге Сибирского федерального округа и на Таймыре. Дефицит осадков прогнозируется на юге Центрального федерального округа, на севере Южного федерального округа, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа.

Какая погода будет в Москве осенью

Согласно данным Wisemeteo, осенний сезон 2023 года ожидается холодным и сухим. Средняя температура составит +5°C, что ниже температуры прошлого года. В сентябре среднесуточная температура составит около 12°C. Осадки будут умеренными, в основном выпадут с 1 по 16 сентября. Вторая половина осени ожидается теплее среднесезонной отметки в целом. Температурный режим второго месяца сезона составит около 5 °C. К концу октября прогнозируется понижение температуры до 2°C. Последний месяц осени не будет переменчивым в погоде. Временами температура начнет колебаться от −15°C до 2°C.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге осенью

Осень 2023 года в Культурной столице может быть достаточно прохладной и солнечной. Число дней с температурой более 8°C составит 39 дней, менее 6°C — 37 дней. Световой день в среднем уменьшится до 10 часов. Самый длинный день наступит 1-го сентября и продлится 14 ч 12 мин. Самый короткий — 30-го ноября, его продолжительность составит 6 ч 35 мин.

В сентябре температура в среднем будет 11°C. Прошлый сентябрь был менее благоприятен, потому что средний показатель колебался в районе 10°C. В начале октября ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до 13°C. Осадков в средине сезона немного, основная масса их выпадет в конце месяца. В ноябре осадки будут умеренными. Средняя температура составит 0°C.

Интересуются ли россияне прогнозом погоды

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), к прогнозу погоды с той или иной периодичностью обращаются 88% россиян.

«Следят за метеосводками на регулярной основе — ежедневно или 2-3 раза в неделю — 79% наших сограждан», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что основной источник информации о погоде — интернет.

«Треть опрошенных узнают погоду с экранов телевизоров (30%). Еще 7% доверяют собственному самочувствию. К интернет-ресурсам в первую очередь обращается молодежь 18-24 лет (97%), к телевидению — граждане 60 лет и старше (57%). Как и россияне с метеозависимостью, для предсказания погоды старшее поколение также склонно ориентироваться на состояние своего здоровья (по 11%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

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