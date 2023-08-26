«Погода начнет меняться»: Роман Вильфанд спрогнозировал дожди в Москве Роман Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в Москве в начале недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

C понедельника 28 августа погода в Москве начнет меняться, сообщил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог спрогнозировал в столице облачную погоду, временами сильные дожди. Это, по его словам, связано с изменением циркуляции воздушных масс в столичном регионе.

В понедельник уже начинается изменение погоды. Прогнозируется облачная погода с заметными осадками. Особенно сильные дожди будут в Москве в понедельник. Но воздушные массы при этом будут теплые, так что дневная температура установится на уровне около 20 градусов, — сказал Роман Вильфанд.

Тем не менее в Московском регионе сохранится очень большой суточный ход температуры, уточнил метеоролог. По его словам, в Москве ночи будут значительно холоднее, чем дни. Так, в столице при довольно высокой для этого времени года дневной температуре ночью ожидается около 10 градусов, рассказал Вильфанд.

А в Подмосковье столбики термометров опустятся еще ниже — до шести-семи градусов, — уточнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд прогнозировал в Москве и Подмосковье теплую, но нежаркую погоду. По его словам, дневная температура около 24–26 градусов, которая держалась в прошлые выходные и в начале недели, была выше многолетней климатической нормы.