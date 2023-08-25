Вильфанд рассказал о погоде в начале сентября Вильфанд: с 31 августа по 3 сентября в Москве будет тепло

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столицу придет потепление до 26 градусов в начале сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в Москве также ожидается повышение ночных температур в период с конца августа по начало сентября. При этом местами пройдет небольшой дождь.

Вторая половина предстоящей недели прогнозируется комфортной. Это значит, что будет переменная облачность, но местами небольшой дождь. Температура повысится — ночные температуры плюс 8 — плюс 13 градусов, дневные — плюс 21 — плюс 26 градусов. Такая погода будет в столичном регионе с 31 августа по 3 сентября, — говорит Вильфанд.

Ночные температуры при этом будут в диапазоне от 8 до 11 градусов, в среду ночью температура воздуха составит 5-9 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказывал, что в выходные в Москве и Московской области ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. Ветер будет западный и северо-западный, до 3 м/с.